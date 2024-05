Grammatica: Ravenna, batti l’Imolese: "Il ricorso? Il Forlì non si darà per vinto"

Andrea Grammatica suona la carica. Il ds giallorosso ha fatto le carte a Ravenna-Imolese di domani, alle 15, al Benelli, ultima gara di ‘regular season’, lasciando aperte tutte le possibilità. Compresa quella della festa. Che, invece, se dovesse farla il Carpi, sarà ‘velata’ dalla prospettiva del ricorso del Forlì.

Grammatica, che partita sarà?

"In ogni caso è una partita che, per noi, può valere la promozione".

Di mezzo c’è l’Imolese.

"Incontriamo una squadra che ha una identità ben precisa, con una età media bassa. Dal punto di vista dell’agonismo, potrà metterci in difficoltà".

Come la state preparando?

"Come un evento. Del resto è una gara determinante. L’esito complessivo del campionato non dipende più solo da noi, però, di fatto, può regalarci ancora la promozione in serie C".

Tra l’altro, domenica scorsa, l’Imolese ha fermato il Carpi sull’1-1...

"L’Imolese è una squadra ambiziosa e in salute. Ha 2 o 3 giovani nel mirino di squadre professionistiche".

Perché l’Imolese è così determinata in questo scorcio, nonostante sia fuori dai giochi?

"Quando non hai più motivazioni di classifica, l’ambizione individuale può fare la differenza, soprattutto nei giovani, i quali puntano in alto. Inoltre ha un allenatore che stimo, capace di motivare i propri baby".

Che match si aspetta?

"Credo sarà una sfida aperta, con tanti capovolgimenti di fronte, perché l’Imolese non è squadra che specula sul risultato. Inoltre, dovremo essere abili a non farci condizionare dai risultati degli altri campi".

Ecco, a proposito, che partita sarà Carpi-Certaldo?

"Al di là del valore del Carpi, che ha dimostrato sul campo, il Certaldo si gioca la salvezza. E ha 4 giocatori che possono stare tranquillamente in una squadra di vertice, ovvero Bassano, Akkamadou, Gozzerini e Bernardini. Egoisticamente, mi auguro che siano tutti in campo".

È preoccupato dell’ansia da prestazione del ‘suo’ Ravenna?

"No, perché dopo Carpi, la squadra ha dimostrato di avere carattere e maturità. E mi ha impressionato dal punto di vista della mentalità, collezionando 6 vittorie di fila, senza subire gol".

Se invece andrà male, ci saranno comunque i playoff.

"Sì, a meno che non slittino, perché il Forlì ha deciso di ricorrere al Collegio di garanzia del Coni per la gara contro il Carpi. Potrebbe effettivamente dunque esserci una appendice fuori dal nostro controllo".

Ci sta dando una notizia?

"Sono appena uscite le motivazioni del ricorso di 2° grado respinto. E il Forlì ha tutta l’intenzione di non fermarsi".

Tempistiche?

"Per un caso analogo, ovvero quello che in serie C sta coinvolgendo il Taranto, i playoff sono slittati, e il Coni ha stabilito l’udienza dopo 4 giorni dal deposito del ricorso. Dunque, i tempi sono molto più celeri rispetto al passato".

Roberto Romin