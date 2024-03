Gran premio a San Zeno. Chiaudani tra i favoriti

di Sonia Fardelli

Grande attesa per il Gran Premio di questa ultima giornata della prima fase del Toscana Tour. L’appuntamento è per le ore 14 di oggi al campo in erba Boccaccio dove i migliori cavalieri e amazzoni della settimana si sfideranno su ostacoli alti 1,50 metri. A cominciare dalla tedesca Jorne Sprehe che si è aggiudicata il gran premio della scorsa settimana. Ma ci sarà anche un nutrito gruppo di cavalieri italiani a darle battaglia. Poi Natale Chiaudani (nelle foto) che in questa prima fase del Toscana Tour è salito più volte sul primo gradino del podio. Ci sarà anche il toscano Emilio Bicocchi, uno dei migliori cavalieri italiani e ancora l’emergente Giacomo Casadei e anche Nico Lupino che all’Equestrian ha fatto vedere ottimi percorsi. Nella 145 di ieri, gara valevole per la Longines Ranking Jumping ha vinto ancora, come la scorsa settimana l’azzurro Natale Chiaudani. In sella a Cintender ha portato a termine un percorso impeccabile chiudendo con il tempo di 34’’65. In seconda posizione ancora un italiano, il giovane carabiniere Giacomo Casadei con Chagracon Ps con il tempo si 35’’05.

Al terzo posto la Germania con Michael Viehweg su Quait Fox. Una categoria selettiva dove su 55 binomi solo 5 hanno chiuso con il doppio netto sugli ostacoli. Per l’Italia bene anche per Andrea Messersì quinto, Emilio Bicocchi sesto, Nico Lupino ottavo e Massimo Pacciani nono. La forte amazzone tedesca Jorne Sprehe con il suo Toys è arrivata settima. E oggi la battaglia sugli ostacoli sarà ancora più dura con le ultime gare di questa seconda settimana del Toscana Tour e con concorrenti che faranno di tutto per tornarsene a casa con la vittoria.

Le gare nei campi in sabbia Dante e al Vasari cominceranno alle ore 8 con le categorie dello Csi a tre stelle, di quello a una stella e del Pony Tour. L’atteso Gran Premio, gara valida per la Longines Ranking Jumping inizierà invece alle ore 14 nel campo in erba Boccaccio, che nonostante la pioggia di questi giorni ha tenuto benissimo. Ed è pronto per offrire l’ultimo grande spettacolo di questa prima fase del Toscana Tour.