Gran Premio Ponte Vecchio. Bellei punta il decimo centro

Evento di rilevanza nazionale domani all’ippodromo fiorentino Cesare Meli, alle Cascine. Andrà in scena il 78° Gran Premio Ponte Vecchio di trotto, corsa di Gruppo 3 sulla media distanza dei 2020 metri. Nata nel 1947, seppur dotata di una dotazione economica limitata a 35.200 euro, mantiene inalterato il proprio fascino grazie ad un albo d’oro ricco dei nomi dei più importanti trottatori e guidatori del Trotto Tricolore.

In questa edizione saranno dieci i protagonisti sul doppio km gigliato e tra questi risalta in particolare, con il numero 1 di partenza, l’agile 8 anni Akela Pal Ferm, che oltre ad avere vinto il Ponte Vecchio 2022, si è distinta in questi ultimi anni imponendosi in Grandi Premi di primario livello quali il Campionato Europeo di Cesena ed il Palio dei Comuni di Montegiorgio. La forte indigena, allieva del top trainer partenopeo di stanza in Toscana, Gennaro Casillo, sarà guidata come d’abitudine da uno dei migliori driver nazionali, Antonio di Nardo, per i colori di Paolo Francesco Caruso e certamente saprà confermare in pista il suo ruolo di favorita. Il sauro Banderas Bi, potente passista, pupillo di Alessandro Gocciadoro, va considerato come contro favorito, essendo dotato di un primato in 1.10.4 sui duemila metri. Il cavallo è al rientro dopo sei mesi di sosta, ma ci sono fondate sicurezze sulla sua reale competitività. Meritano attenzione anche gli altri cavalli, tutti di valore, fra cui il 10 anni Verdon Wf, in coppia con Giampaolo Minnucci e la solida 6 anni Cathrinelle, pilotata dal giovane Filippo Rocca.

Enrico Bellei, autore di ben nove vittorie nel Gp Ponte Vecchio, dal 1997 al 2017, scenderà in pista con il penalizzante numero 10 in sediolo al sei anni Conan Op, con cui cercherà il decimo titolo, se gli si presenterà l’occasione giusta. L’Associazione Orafi del Pontevecchio donerà un artistico oggetto al vincitore appositamente creato per l’occasione. Questa volta la scelta è caduta su di un artistico anello da uomo raffigurante lo stemma di Firenze.

Il convegno di trotto inizierà alle ore 13,40 con ingresso al pubblico dalle ore 12 e sarà gratuito per donne e bambini. Sarà sicuramente una giornata spettacolare e di grande fascino, sia per gli appassionati che per le famiglie, con la presenza di personalità istituzionali e del mondo sportivo.