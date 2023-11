Grande attesa per l’evento che coinvolgerà tutte le attività, domenica 3 dicembre. All’Imbarcadero il Galà di fine anno del Cus

Domenica 3 dicembre a partire dalle 19,30 le sale dell’Imbarcadero del Castello Estense ospiteranno la prima edizione del Galà di fine anno del Cus Ferrara, una manifestazione fortemente voluta dal presidente Giorgio Tosi "per proiettare all’esterno l’immagine totale e raccontarci alla città nella nostra interezza", come ha affermato il massimo dirigente.

L’iniziativa, che vedrà l’organizzazione di Ideasfera diretta dal Ceo Marco Barbagli, è nata in un primo tempo come “Golf Xmas Event”, il momento della sezione per gli auguri, le premiazioni ed il grazie agli sponsor; poi considerazioni fatte dal responsabile di sezione Luca Martufi ed il presidente Tosi, hanno portato a rendere esteso il Galà a tutta la società e a tutte le discipline.

Saranno 220 le persone attese, a rappresentare tute le sezioni, con un “parterre de roi” importante e in dress code elegante, seduti a tavola nelle 3 sale collegate fra loro in maniera tecnologicamente avanzata, con brevi contributi ed interviste fruibili a tutti contemporaneamente, grazie a videowall posizionati negli ambienti.

Per una società, dove la linfa proviene da un insieme di relazioni, capacità, volontà, possono parlare risultati, numeri (il Cus è la più grossa realtà cittadina con migliaia di tesserati), ma a volte fanno più effetto le storie delle persone con i loro valori.

Il Cus da sempre è retto da persone con le loro esperienze che vanno giustamente esaltate e portate alla ribalta, quindi ben venga dal Cus una festa per il Cus, per unire le realtà che lo animano, esaltare il concetto di team e ringraziare nel contempo per il loro sacrificio, declinabile in vari ambiti, i tantissimi volontari che vi operano.

re. fe.