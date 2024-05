Grande evento. Domani sera all’Allianz Cloud la Petrosyanmania

Calci, pugni e acrobazie. Ma anche musica, velocità e adrenalina. Sembra tanto eppure ancora non basta per spiegare ciò che sarà la Petrosyanmania. La Gold Edition dell’evento ideato e organizzato dai fratelli e campioni Giorgio ed Armen Petrosyan si svolgerà domani all’Allianz Cloud. Dopo 2 anni di pausa, torna a combattere a Milano il pluricampione Giorgio Petrosyan: l’italo-armeno, nel main event, incontrerà infatti Sergio Sanchez (in diretta mondiale su DAZN), 6 world title, imbattuto da 3 anni, nell’attesissimo match con in palio il titolo mondiale Wako Pro di kickboxing. "Torno a combattere dopo 2 anni di pausa – le prime parole di Giorgio -. La preparazione è stata un po’ di difficile, ma mi sto allenando bene e non vedo l’ora di salire sul ring". Sanchez a novembre ha vinto il titolo Wako Pro, sconfiggendo Armen, il fratello di Giorgio: "Sul ring può succedere di tutto, ma contro di me sarà un’altra partita". Il 38enne avrà il pubblico dalla sua parte: "Felicissimo di tornare davanti ai miei tifosi, questo dà coraggio e grinta per andare avanti. Se penso ad altri combattimenti? Per ora il mio focus è solo su domani sera".

PetrosyanMania inizierà alle 19 e sono previsti altri 18 incontri. Da segnalare due titoli italiani in palio, oltre al titolo europeo Wako Pro tra lo spagnolo Pablo Gonzalez Izard e Andrea Festa del Team Petrosyan.

Lorenzo Pardini