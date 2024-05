Grandi soddisfazioni a Rovigo per l’Hockey Empoli. La squadra di pattinaggio continua a stupire

La squadra di pattinaggio corsa dell’Hockey Empoli continua a macinare risultati e a cogliere soddisfazioni. Dopo essersi confermati vice campioni regionale su strada, infatti, i Flying Donkeys hanno ben figurato anche al 38esimo Memorial Pozzetti – Coppa Passarotto di Rovigo. In Veneto è infatti arrivato il quindicesimo posto finale nella graduatoria della società con 109 punti, tra i 47 club al via.

Piazzamento più che lusinghiero ottenuto grazie ai buoni piazzamenti dei 14 ‘ciuchini volanti’, a partire dall’argento di Dario Rossi nella specialità 300 metri sprint della categoria Ragazzi, dove anche Cristian Ciampalini e Alberto Colella sono entrati nella top ten rispettivamente con il 6° e il 7° posto (il terzetto ha disputato poi anche i 3000 metri a punti). L’altro piazzamento più significativo è stato ottenuto da Eleonora Bagnoli sui 3000 metri a punti Ragazzi, quarta, mentre Roberta Ciabrelli ha chiuso 17esima (le due poi hanno gareggiato anche nei 300 metri sprint).

Per quanto riguarda i più grandi tra gli Allievi Andrea Margiotta ha chiuso rispettivamente 17esimo e 20esimo i 7000 metri a eliminazione e i 500 metri sprint. Stesse discipline dove Mattia Di Bari ha invece ottenuto una 21esima e una 15esima piazza. Veniamo alla categoria Ragazzi femminile con Flora Benvenuti, che si è classificata 24esima e 33esima nei 300 metri sprint e nei 2000 metri a punti, mentre Viola Margiotta ha portato a casa un 30° posto nella prima gara e un 25° nella seconda. Emma Magnolfi è invece stata la miglior ‘ciuchina’ tra le Esordienti ottenendo il 21° posto nella combinata, frutto del 27° posto colto nella disciplina 8 giri in linea e del 23° nella destrezza 2. Alle sue spalle Anna Garofalo ha chiuso 44esima (53esima e 34esima) e Naike Pignataro in 53esima posizione (48esima e 57esima nelle altre due specialità). Infine, tra gli Esordienti Niccolò Di Bari ha ottenuto la 24esima piazza nella combinata e tra le Giovanissimi Anna Margiotta ha terminato 46esima in combinata.