Guazzini, testa a Parigi: "Pronta a dare il massimo"

E’ l’anno delle Olimpiadi di Parigi, è l’anno atteso da un po’ di tempo dalla splendida campionessa di Poggio a Caiano Vittoria Guazzini, che ha aperto la stagione su strada nello UAE Tour Women negli Emirati Arabi. In questi giorni i dirigenti della sua società francese, la FDJ Suez, hanno fatto conoscere il programma per il 2024.

"La stagione – ha detto Guazzini – è iniziata alla grande col titolo Europeo del quartetto azzurro su pista, qui in FDJ Suez sento un solido spirito di gruppo che ci aiuterà a raggiungere ottimi risultati. Grazie all’inizio anticipato di stagione ci siamo rodate e ci siamo potute permettere di commettere errori e aggiustamenti per giungere pronte. Adesso sotto con la campagna belga. Sono le mie corse su strada preferite e darò il massimo. Dopodiché salirà l’emozione verso l’Olimpiade di Parigi, la cui preparazione è di fatto cominciata già a dicembre: prima degli Europei di Apeldoorn in Olanda mi sono concentrata sulla pista, adesso che siamo in pieno periodo strada, mi alleno uno-due giorni ogni settimana in pista. Giusto restare allenate per entrambe le specialità, poi a luglio tutta pista con le Olimpiadi di Parigi di qualche settimana dopo. Penso alla maglia azzurra e inevitabilmente penso a quella rivalità Italia-Francia che ci fa dare qualcosa in più...".

Antonio Mannori