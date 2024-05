Guelfi, assalto ai play off. Ultimo ostacolo i Dolphins

Una vittoria per lastricare la strada che porta ai play off, una vittoria per accedere direttamente alle semifinali senza passare dalla sfida preliminare contro la wild card.

Il penultimo turno della stagione regolare è lo snodo decisivo nel campionato dei Guelfi Firenze che oggi, a partire dalle 15, affronteranno i Dolphins Ancona tra le mura amiche del Guelfi Sport Center.

Uno scontro diretto, un vero e proprio spareggio per blindare il secondo posto in classifica, visto che alla vigilia dell’incontro di oggi le due formazioni si presentano a pari merito. Cinque vittorie e una sola sconfitta, fino ad oggi Guelfi e Dolphins si sono sfidate a distanza, ma adesso è arrivato il momento del confronto diretto.

I Guelfi Firenze sono reduci dalla sconfitta difficile da digerire: una settimana fa infatti i viola di coach Males sono andati al tappeto nella sfida dei quarti di finale di CEFL contro i Danube Dragons Vienna. Dopo l’eliminazione dalla massima competizione europea il GM Edoardo Cammi ha dunque messo il suo mirino sul campionato ed ha ben chiara l’importanza di una vittoria sui Dolphins e la conseguente possibilità di evitare il turno wild card: "gli anni scorsi erano partite abbastanza scontate, questo anno invece saranno delle belle sfide, quindi avere la possibilità di giocare una gara in meno e accedere direttamente alle semifinali sarebbe importante"

I Dolphins sono però una rivale tosta e ottenere un successo non sarà semplice, a indicare la via da seguire è John Lisella, coach della Offensive Line, che parlando dei prossimi rivali dei suoi Guelfi ha dichiarato: "per conquistare il successo dovremo giocare il nostro football, facendo correre la palla e vincendo la guerra di logoramento. Se riusciamo a indebolirli e a limitare le palle perse, credo che avremo grandi possibilità di vittoria".

Mantenere il proprio stile di gioco ed evitare gli errori, questa è la ricetta per battere i Dolphins, ne è convinto Diego Rinaldi, linebacker gigliato che alla vigilia dell’incontro ha dichiarato: "dobbiamo evitare i falli e fare in modo che tutto venga eseguito come è stato disegnato e spiegatoci dai nostri allenatori".