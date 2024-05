Guelfi, vince Parma. Ma è un ko indolore. Adesso la semifinale

Una sconfitta indolore quella subita dai Guelfi Firenze nell’ultimo turno della stagione regolare. Nella partita contro i Panthers Parma, riproposizione dell’ultimo Italian Bowl, i viola della palla ovale non sono infatti riusciti a "vendicare" il ko subito nella finale per il titolo dello scorso anno e si sono dovuti inchinare per 12-17 al termine della sfida contro gli emiliani. Il risultato subito tra le mura amiche del Guelfi Sport Center non incide però nel cammino dei gigliati, che già da una settimana erano certi dell’approdo ai play off e in particolar modo alla semifinale per il titolo. I Guelfi Firenze, grazie al piazzamento al secondo posto in classifica, eviteranno il turno preliminare e cominceranno a lavorare sulla semifinale prevista per il fine settimana del 15-16 giugno.