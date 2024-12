Guido Bellucci rappresenta l'Italia al Turkish Airlines World Golf Cup in Turchia

Dopo l’esperienza del ‘World Amateur Golfers Championship’ dello scorso ottobre in Tailandia, il golfista senese Guido Bellucci (nella foto), contradaiolo della Torre e giocatore di golf a ‘La Bagnaia’, è adesso in Turchia per la fasi finali del torneo Turkish Airlines World Golf Cup.

A distanza di un mese infatti Bellucci si ritrova in una cornice altrettanto prestigiosa contro colleghi di tutto il mondo. "Siamo quattro italiani qui – dice dalla bellissima località di Belek, vicino ad Antalya - perché siamo i quattro vincitori delle uniche tappe italiane. Io ho vinto al Golf Club Modena su 75 partecipanti: c’era solamente un posto in palio, quindi un unico vincitore e tutti gli altri tornavano a casa a mani vuote. Gli altri tre hanno vinto a Roma, Milano e Venezia".

Qualche giorno di adattamento anche per godersi le meraviglie della costa turca e poi si pensa al golf. "Dopo la prova campo tra oggi e domani la gara con 18 buche al giorno sui due percorsi. Spero di fare bene ma è già bellissimo esserci".