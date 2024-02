Gym boxe Nella 1ª giornata del campionato toscano. Bilancio positivo per i giovani atleti del maestro Terenzoni

Cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte per la Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“ nella prima giornata del campionato toscano di Gym boxe che si è tenuto a Lucca. Guidata dal responsabile regionale Michele Terenzoni, la squadra si è presentata con gli Junior Aurora Gabelloni, Linda Consoli, Mia Paita, Nina Ricci, Marco Calcina, Gabriele Luciani e Gabriel Cappelli e il Senior Ashymad Marwane.

Ottimi debutti per Mia Paita (-57 kg.) che si impone contro l’atleta lucchese El Ghyati Giada; e per il senior Marwane Ashymad che vince contro Alessio Marconi (Pugilistica Harmony). Gli altri successi gialloazzurri sono firmati da Linda Consoli (-69 kg.), Nina Ricci (-91 kg.), Gabriele Luciani (-69 kg.). Pareggio invece per Gabriel Cappelli (-52 kg.) mentre le due sconfitte sono di Aurora Gabelloni (-63 kg.) con un verdetto che non ha convinto, e di Marco Calcina (-69 kg.). La prossima giornata è in calendario a Cascina, il 17 marzo. Rientreranno le due atlete master Marianna Rinaldi (-63 kg) e Alessandra Biancardi (-52kg).