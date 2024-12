Handball Estense, weekend amaro. Cadono prima squadra e giovanili

Nulla da fare per l’Handball Estense nell’utlimo fine settimana di gare del 2024. Nel campionato di serie B i ragazzi di coach Onelli hanno giocato sul difficile campo di Rubiera una gara non bella, terminata col punteggio di 22-21 a favore dei padroni di casa. I rubieresi con questi 2 punti si portano al 3° posto e staccano l’Hbe, che rimane al quarto posto in coabitazione con Parma e Carpine. Queste le parole di coach Onelli: "Abbiamo disputato una gara molto al di sotto delle nostre corde. Approccio da dimenticare ed errori banali in ripartenza hanno condizionato la gara, senza contare i contropiedi sbagliati davanti al portiere. L’arbitraggio con troppo protagonismo non ha certo aiutato ma ha gettato benzina sul fuoco, però non possiamo certo disputare gare così importanti con questo atteggiamento impaurito e poco lucido".

Non è andata meglio ai ragazzi dell’under 18, in trasferta a Mordano ospiti del fortissimo Romagna, dove sono stati sconfitti con il punteggio 33-20.

Il commento di coach Onelli: "Abbiamo disputato una buona gara con quella che, a mio parere, è la squadra migliore in Italia in questa categoria. La difesa ha ben funzionato, ma abbiamo dovuto subire le loro ottime ripartenze dopo i nostri errori al tiro. In fase di attacco abbiamo avuto un blackout nei primi 15 minuti del secondo tempo, ma poi abbiamo ripreso a macinare gioco. Nulla da rimproverare ai ragazzi, che hanno dato tutto nonostante i noti problemi di organico che attualmente abbiamo". Ferma l’under 16, l’ultima squadra a scendere in campo è stata l’under 14 di Momo Sacco, che al Palaboschetto ha ospitato la capo classifica Spallanzani Casalgrande. Gara a senso unico terminata 64-12 per gli ospiti.