Handbike. Giagnoni in Coppa del Mondo: "Pronto a dare il massimo» Il campione di handbike Christian Giagnoni si dichiara soddisfatto dei risultati ottenuti in questa stagione e si prepara per la Coppa del Mondo con la nazionale, confermando il suo impegno e la passione per lo sport nonostante le difficoltà economiche con alcuni sponsor.