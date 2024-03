Hanno gareggiato nel Winter Swimming World Championship. Nuoto in acque gelide. Sette pratesi in Estonia

Nei giorni scorsi, l’Estonia ha ospitato il "Winter Swimming World Championship": decine e decine di nuotatori e nuotatrici provenienti da tutto il mondo si sono sfidati in mare a Tallinn, in un campionato di nuoto che si disputa esclusivamente in acque gelide (ovvero con una temperatura inferiore ai cinque gradi).

E a competere c’era anche una squadra di Prato, che ha chiuso al quinto posto entrambe le gare disputate: si tratta del team "Warm Heats", formato da Giacomo Nieri, Ivan Campagni, Lorenzo Innocenti, Simone Bortolotti, Laura Ricci, Edoardo Bertolini e Chiara Bonifacio. Innocenti, Campagni, Bonifacio e Nieri hanno nuotato la staffetta 4X25 rana in 1:17.34, piazzandosi quinti alle spalle di due formazioni polacche e di altrettante squadre estoni. Buona prova e stesso piazzamento quello fatto registrare dai compagni di squadra Bertolini, Bortolotti, Ricci e Innocenti, cimentatisi nella 4X25 stile con un crono di 53.77. Nel 2025 sarà peraltro l’Italia ad ospitare il Campionato del mondo in acque gelide, a Molveno (in Trentino).

Un appuntamento che gli agonisti del Warm Heats hanno già messo nel mirino: e alla luce anche di queste ultime buone prestazioni la carica motivazionale non mancherà. "Performance molto buona, considerando la mancanza di strutture per allenarsi in acque gelide – hanno commentato i diretti interessati a proposito della trasferta estone - avevamo gareggiato anche a Omegna dove l’acqua era a 9.8 gradi, ma gareggiare con una temperatura di 1.8 è totalmente un altro sport. Siamo entusiasti e non vediamo l’ora di tornare ad allenarci per preparare il mondiale del prossimo anno".

Giovanni Fiorentino