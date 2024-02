Hockey A1. Il Roller Monza sfida il Trissino campione

La missione potrebbe anche essere possibile. Perché l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, già nel confronto d’andata, costrinse al pareggio per 3 a 3 il Trissino, vincitore dello scudetto nelle ultime due stagioni. Un precedente che dovrebbe dare un’ulteriore spinta al quintetto monzese, chiamato all’impresa domenica pomeriggio (ore 18, PalaDante) nell’impianto dei campioni d’Italia. Monza, intanto, è uscita rilanciata dalla 16sima giornata, spedita in archivio con l’affermazione per 8 a 4 ai danni del Sandrigo.

La truppa messa in pista da Tommaso Colamaria ora corre a velocità doppia e segna con maggiore facilità. Merito anche della ritrovata forma di Julian Tamborindegui, sabato autore di tre reti. "Era fondamentale - riconosce l’attaccante argentino - battere il Sandrigo. Se non ci fossimo riusciti, saremmo tornati sotto. Era uno scontro diretto per tornare a pensare ai playoff. Adesso ci aspetta il Trissino, squadra che cercherà di prenderci in velocità. Dovremo difenderci al meglio. In ogni caso, non dobbiamo illuderci: il cammino è ancora lungo".