Hockey. Al Roller serve freddezza. Sfida scorbutica a Sandrigo

Servirà un po’ più di freddezza. Quella che è mancata nel derby con l’Amatori Lodi, archiviato con un 3 a 3 rimasto in bilico fino all’ultimo secondo. Sabato, comunque, l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar tornerà a inseguire i tre punti a spese del Telea Medical Sandrigo, avversario particolarmente scorbutico sulla propria pista. La formazione vicentina ha conquistato un solo punto nei primi tre turni. Pietro Lazzarotto e Marco Ardit, entrambi in forza al Sandrigo, non potranno usare un trattamento di favore nei confronti della loro ex squadra. Monza, oltretutto, vuole riscattarsi dopo la sconfitta per 6 a 4 con il Montebello nel primo incontro esterno stagionale. "Rispetto a quella sfida – spiega l’allenatore Tommaso Colamaria – sarà necessario tutto un altro approccio. Dobbiamo iniziare a giocare più in profondità e con maggiore velocità".

"Nel derby con l’Amatori Lodi – ammette il capitano Matteo Galimberti – abbiamo comunque portato a casa un punto importante". L’Hrcm, intanto, si prepara a tornare sul palcoscenico europeo restando a casa propria. Il World Skate Europe ha assegnato al sodalizio biancorosso l’organizzazione del girone A, valido come primo turno della WSE Cup. Le partite verranno giocate al PalaBiassono dal 17 al 19 novembre. I padroni di casa affronteranno gli inglesi del King’s Lynn (venerdì 17), gli svizzeri del Thunestern (sabato 18) e gli spagnoli del Pas Alcoy (domenica 19).