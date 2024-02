Hockey. Arriva il Correggio. Bestia nera della Symbol

È un programma ridotto, quello che xi si prepara a vivere nel week end dell’hockey modenese: ferme le due squadre di inline della Scomed Bomporto, perché nel fine settimana si giocano le finali della Coppa Italia di tutte le categorie, a cui i gialloblù non sono arrivati. Ferma la serie B di hockey Pista che addirittura tornerà in campo solo a fine mese, tutti gli occhi sono puntati solo sui campionati maggiori di hockey a rotelle, dove in A2 la Symbol Amatori torna tra le mura amiche del PalaRoller. Alle 18 arrivano i cugini della BDL Correggio, formazione arcigna, contro cui spesso la Symbol si è spesso schiantata, come testimoniano le sole due vittorie nelle ultime sei gare: il campionato dei modenesi è ormai "andato a farsi friggere", ma ci vuole fare vedere qualcosa di buono da qui alla fine, compresa la Coppa Italia, che a questo punto diventa l’obiettivo stagionale. A margine. Ambiente modenese molto deluso dalla decisione Federale di annullare la squalifica a Deinite, per la bastonata rifilata a Tudela: secondo il giudice, l’arbitro era in ottima posizione per giudicare del tutto involontario il fallo.

r.c.