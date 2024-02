Hockey. Baldesi indirizza la gara nel finale

Una rete di Baldesi a 30’’ dalla fine regala la vittoria all’Hockey Prato nel campionato di serie A2. I biancazzurri al PalaRogai superano 7-6 il Campolongo Salerno. La squadra di Bernardini si complica la vita ma alla fine riesce a conquistare tre punti importanti per la classifica. Reduci da tre sconfitte consecutive, i lanieri partono male con gli ospiti che si portano sul doppio vantaggio col tiro diretto di Fontan e Ferrari. Nel finale della prima frazione Alberto Capuano realizza la doppietta che rimette in parità (2-2). Nella ripresa e Salerno si riporta avanti con una conclusione dalla distanza di Giudice. Il tecnico Bernardini fa ruotare in pista tutta la rosa e al 10’ Poli lanciato da Santoro in contropiede realizza il 3-3. Partita in mano ai pratesi (Doppio vantaggio 5-3). Il solito Fontan accorcia le distanze e Ferrari aggancia il pareggio (5-5). A quattro minuti dalla fine Baldesi trasforma un rigore concesso per fallo su Barbani ma il talentuoso Fontan si gira e segna il 6-6 a tre minuti dalla fine. Alla fine, il Prato è premiato col gol di Baldesi.