Hockey. Bondeno conquista il derby con Bologna: finisce 3-1 con emozioni nella ripresa

Si è giocato sabato scorso, al campo Giatti di Bondeno, il derby emiliano della serie A1 del campionato nazionale di hockey su prato. Ad affrontare l’Hc Bondeno, i rivali del Bologna. Il primo quarto è tutto di studio, con una sola occasione per gli ospiti, e la grande parata di Nizzi in risposta. Nel secondo quarto, dopo un corner corto ben difeso dai matildei, è Succi ad avere l’occasione del vantaggio, con la palla che esce di un soffio. Su corner corto sia

Bosso che Muzzioli mettono a lato.

Nel terzo quarto Bondeno accelera e porta a casa altri due corti, uno fuori di un soffio e uno ben parato da Macola, portiere avversario, sulla cui respinta non riesce il tap-in vincente di Calzolari. Al 40esimo, dopo una bella azione corale, Muzzioli assiste perfettamente Costanzelli, che non si fa pregare e insacca in tuffo: 1-0. All’inizio dell’ultima frazione, prima è Consoli a salvare su Sbacchi, con azione difensiva da campione, poi è il bolognese Bascopè a trovare il pareggio, su pasticcio difensivo

bondenese. A 10 minuti dal termine è Muzzioli a caricarsi la squadra sulle spalle, prima conquistando e trasformando il corto del 2-1, poi a realizzare il 3-1, sempre su corner corto, conquistato intelligentemente da Costanzelli. La gara si chiude con

Bondeno ancora all’attacco. Partita a tratti non sempre bella, accesa nei minuti finali, che hanno dimostrato

quanto può fare la giovane squadra messa in campo. Buono l’esordio dell’argentino Bosso, ancora in rodaggio ma che ha già fatto vedere la sua importanza in campo. Ritorno al gol ufficiale e grande prestazione per Costanzelli, sabato praticamente

impeccabile.