Hockey. Bondeno, giovanissimi sul podio nel concentramento al PalaBonini

Domenica piena di hockey in casa HC Bondeno. A Reggio Emilia è scesa in campo la formazione Under14 allenata dalla coppia Ghisellini Calzolari. Due gli incontri in programma, contro HP Milano e HC Riva.

Il primo incontro, dopo una partenza shock che ha visto il parziale di 0-4 per gli avversari, ha messo in rilievo la grande grinta dei giovani matildei, che hanno

ribaltato il risultato portando a casa una stupenda vittoria per 9-6. Poker di reti per Costa e Tassi e gol di Fejjaj. Il secondo incontro, con un avversario molto forte e con giocatori al limite di età, ha visto la sconfitta per 11-1, con gol matildeo di Ale Pazzi.

Sempre domenica, al PalaBonini di Bondeno, si è giocata la seconda tappa indoor del circuito promozionale nord-est. Presenti sul campo di gioco ben 14 formazioni, suddivise in categorie U8, U10 ed U12. Le società presenti erano HC Bondeno, Cus Padova, Hockey Cernusco, HC Riva e CSP San Giorgio. Bravissimi i più piccoli della formazione U8, allenata da Roberto Piganti,

recentemente ritornato nelle fila del team matildeo per coadiuvare il gruppo, che con passione lavora sui giovani atleti; la giovane formazione, al termine della giornata, è nsalita sul terzo posto del podio, meritandosi un bell’applauso da parte di tutto il

gruppo. Ancora meglio per le altre 2 categorie, U10 ed U12, entrambe salite sul primo gradino del podio.