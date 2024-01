Hockey Bondeno, il bis tricolore svanisce

Proprio un passo, un attimo, un millimetro. Questo è quanto è mancato. Ma ciò che è stato, è davvero di enorme valore ed importanza. Una medaglia d’argento che vale e pesa tantissimo, questo il bottino dell’HC Bondeno alle finali nazionali tenutesi nel weekend scorso al Pala Kobilica di Prato. Qui infatti si sono tenute le semifinali e finali, rispettivamente sabato e domenica, del campionato nazionale Serie Elite maschile e femminile, che a fine appuntamento ha

visto gioire la formazione maschile dell’HP Valchisone e femminile dell’HP Milano. Mister Pritoni si presenta con la squadra al completo, con l’onere di affrontare in semifinale l’HC Bra, formazione pluriscudettata e veramente ostica. Dopo i primi minuti di studio, con l’HC Bondeno che controlla bene il match, è il Bra a passare in vantaggio con il suo capitano Chiesa. Nel secondo quarto Lorenzo Padovani e il forte ucraino Koshelenko portano il risultato sul 3-0. Nella seconda parte di gara il Bondeno rinasce, e sblocca il risultato con Alessandro Bergamini, cuore grande e carattere duro, che suona la riscossa dei matildei. Succi prima firma il 3-3, poi segna la rete del sorpasso. E’ il tripudio, HC Bondeno vola in finale scudetto, un anno dopo averlo conquistato. Affronterà l’HP Valchisone, che si era qualificato poche ore prima, battendo in semifinale la SH Bonomi. L’inizio è al cardiopalma, è Succi, ancora, a rompere gli equilibri, con un gol nella prima frazione di gioco. Passano pochi minuti e Ceballos pareggia i conti su corner corto. Nella seconda metà di gara l’HP Valchisone prima sbaglia un tiro di rigore, poi passa in vantaggio con Ferrante, l’ex della partita. A quattro minuti dal termine, Succi rimette a posto le cose per il 2-2. Altre occasioni si succedono, e ancora i portieri dicono la loro, negando il gol del sorpasso. Solo a 35 secondi dal termine il Bondeno cede, ancora

su corner corto, di Ceballos, che chiude i conti e consegna lo scudetto ai suoi.