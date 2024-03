Hockey. Bondeno in campo con le ragazze under 12

Si sono giocate domenica scorsa, al campo comunale di Mori (TN) le prime due giornate del campionato nazionale Under12 femminile. La squadra matildea, allenata da Pazzi e Hussain, è scesa in campo incrociando i bastoni con il Cus Padova e l’UHC Mori. Formazione molto giovane per l’HC Bondeno, che fa esordire in campionato ben tre nuove atlete, e che deve rinunciare alla più esperta centrocampista Bux. Queste le parole di mister Pazzi al termine dei due incontri: "Entrambi gli incontri si sono chiusi a nostro sfavore, ma dobbiamo considerare che erano le prime partite di

campionato per ben tre ragazze esordienti. Il gioco visto sul campo fa ben sperare per le prossime gare. Ora l’obiettivo è quello di continuare a lavorare sodo ed arrivare al 21 aprile, data in cui giocheremo al “Giatti”al completo".