Hockey. Bondeno, le ragazze under 16 impongono il pareggio al Bologna

Nella scaramantica data di venerdì 17 maggio le atlete matildee hanno incrociato i bastoni con le coetanee dell’HT Bologna, sul campo Giatti di Bondeno, alla guida degli arbitri Poggipollini e Cervini. Primi due tempi abbastanza equilibrati, che hanno visto le ragazze matildee giocare in modo ordinato e compatto, ma senza riuscire a portarsi in vantaggio, nonostante

anche alcuni corti concessi ma non realizzati. Nel terzo quarto è Isi Pazzi, su azione, a sbloccare il risultato e a portare in vantaggio l’HC Bondeno. Sull’onda dell’entusiasmo le matildee cercano fortemente il raddoppio, senza riuscire a trovarlo.

A metà del quarto ed ultimo tempo il Bologna riesce a mettere in rete il goal che porta al pareggio. Nasce poi un forte pressing bondesano per cercare il raddoppio, da cui scaturiscono alcune buone opportunità ed anche alcuni rischi, ben sventati da Guagliumi. Il risultato rimane però inchiodato sull’1-1 che non premia nessuno. Si conclude così la fase a gironi di una stagione particolare, che ha visto crescere parecchio il gruppo, arrivando vicinissimi a vari obiettivi, purtroppo non raggiunti. L’obbiettivo è continuare a crescere e a rafforzare il gruppo, migliorando l’aspetto

tecnico-tattico. Queste le atlete scese in campo: Guagliumi Alice, Pazzi Emy, Bortolotti Vittoria, Pazzi Isi, Baruffaldi Arwen, Bedani Siria, Cuestas Guadalupe, Scaringella Benedetta, Baraldini Matilde, Borgatti Dafne, Bux Letizia, Benati Zoe.