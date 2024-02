Hockey Bondeno si gioca le finali della Coppa

La sconfitta di misura per 5-4 contro i fortissimi slovacchi del Raça, nell’ultima gara della fase a gironi, ha costretto una comunque positiva Bondeno ad affrontare le fasi finali da seconda in classifica. Nel sabato dell’EuroHockey Indoor Club Challenge della Bondi Arena, i matildei hanno venduto cara la pelle ma hanno dovuto lasciare strada agli avversari in una partita tiratissima, a testimonianza del livello raggiunto dal sestetto di mister Pritoni anche in Europa. Bondeno aveva iniziato la manifestazione con la quinta marcia inserita, visti i netti successi nell’esordio con Vilnius (6-2) e nella seconda sfida del venerdì contro lo Slavia Sofia, surclassato col punteggio di 7-1. La partita con Raça era un vero e proprio spareggio per determinare la squadra prima in classifica nella Pool A, mentre nell’altro girone il primo posto è andato agli ungheresi dell’Epitok, forse i favoriti dell’intera manifestazione. Bondeno ha incrociato ieri sera gli sloveni del Triglav Predanovci (secondi nella Pool B) nella prima delle due gare di fase finale, mentre oggi alle 13 affronterà proprio l’Epitok: da questi incontri usciranno poi le due squadre vincitrici dell’evento, che otterranno la promozione alla categoria superiore della coppa. Nelle due gare di apertura, contro avversari sicuramente inferiori sul piano tecnico, Bondeno ha dimostrato di aver raggiunto un livello altissimo, e la prova del nove c’è stata nella partita con Raça, nella quale i matildei hanno lottato fino alla fine. A impressionare in particolare sono stati Muzzioli e Valencia, ma nel complesso tutti i giocatori a disposizione di Pritoni hanno dato il loro contributo, e la giornata di oggi sarà determinante per provare a raggiungere un traguardo storico. Sugli spalti della Bondi Arena si sono alternati tifosi da tutta Europa, ma il clou c’è stato ovviamente con le partite di Bondeno, in un evento che nel complesso sta attirando la curiosità di tante persone, alcune delle quali non avevano addirittura mai seguito l’hockey indoor.

Jacopo Cavallini