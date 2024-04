Hockey. Bondeno travolge Pistoia con la formazione under 12

Domenica di hockey giovanile quella appena passata. A Pistoia sono scesi in campo gli Under12 di Bondeno, allenati da mister Ghisellini e seguiti nell’occasione anche dal neoacquisto Premessi. Il primo incontro con l’HT Bologna si è concluso in parità per 2-2, mentre netta è stata la vittoria nel secondo incontro di giornata con l’HC Pistoia per 3-0. Queste le parole di mister Ghisellini: "In generale sono contento della prestazione di tutti i ragazzi che, anche se in formazione ridotta, hanno espresso un buon gioco collettivo. E’ mancato solo un pizzico di fortuna per portare a casa la vittoria con l’HT Bologna. Nella partita con il Pistoia, grande prestazione di Talmelli, all’esordio con la Under12, autore di diverse marcature".

Prossimo impegno di campionato per l’Under12, il 12 maggio a Bondeno.