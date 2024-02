Hockey - Campionato Serie B. Biancazzurri favoriti al Super Glanz

Con l’impegno della formazione di serie A2 rinviato al 23 marzo, questo weekend spazio alla serie B dell’Hockey Prato. Il Super Glanz gioca oggi alle 18 sulla pista della Rotellistica Camaiore. Sfida valida come sesta giornata del torneo, alla quale i biancazzurri arrivano dopo avere centrato il primo punto nella competizione impattando 6-6 al PalaRogai contro il Viareggio Hockey. La classifica nel girone D al momento non sorride all’Hockey Prato ma va anche detto che i lanieri hanno compiuto una vera e propria impresa nel passato weekend, fermando la capolista del raggruppamento che sembrava ostacolo insormontabile dei lanieri. E adesso a dare una mano ai pieni di rimonta dei biancazzurri arriva anche il calendario, visto che oggi il Super Glanz va in trasferta sulla pista del fanalino di coda del gruppo. La Rotellistica Camaiore infatti finora ha collezionato solo sconfitte, per l’esattezza quattro, e quindi l’Hockey Prato ha la grande chance di ottenere la prima vittoria stagionale.