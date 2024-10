Hockey/ Coppa Italia A2. La Amatori punita a Correggio dai troppi errori. La leadership del girone ora è in convivenza

bdl correggio

4

amatori

3

CORREGGIO: Pedroni F., Pedroni M., Menendez, Cinquini, Righi, Caroli, Casari, Tudela, Holban, severi; all.: Granell.

MODENA: Moncalieri, Vaccari D., Malagoli P., De Pietri, Ehimi, Cunegatti, Pochettino, Barbieri E., Bozzetto, Vaccari M.; all.: Farina.

Arbitro: Marcolin D. (Thiene/VI).

Note: Espulsi: Tudela ( C), De Pietri (A) per due minuti.

Marcatori: 1° tempo Casari al 14’06", Pedroni M. al 22’30"; 2° tempo Cinquini al 4’13", Pochettino al 9’53", Barbieri (TD) al 14’32" ed al 18’36", Holban al 24’52".

Dura pochi giorni la leadership del girone, e l’imbattibilità, dell’Amatori Modena, punita più dai propri errori difensivi, che dal Correggio, che con questa vittoria riapre il girone: due gravi errori difensivi a cavallo del riposo sembrano affondare definitivamente i gialloblù, che invece sullo 0-3 ritrovano mordente e soprattutto efficacia in attacco, arrivando a pareggiare, e sfiorare il vantaggio con un rigore non sfruttato da Bozzetto. È però ancora un assurdo errore difensivo che permette al Correggio di andare al rigore a undici secondi dalla fine, per una vittoria non proprio meritata. Rimpianti anche in casa Pico Mirandola, per l’ennesima buona prova, non confortata da qualche punto: la squadra di Iallacci gioca alla pari con qualsiasi avversaria, ma non riesce a concretizzare in attacco. In serie B non vanno meglio le cose alla seconda squadra della Pico, che perde con il Correggio B.

I risultati. Coppa Italia A2, 5^G.: Correggio - Amatori Modena 4-3; Pico Mirandola – Scandiano 4-6; Riposava: Seregno. Classifica: Amatori Modena, Correggio e Scandiano punti 9, Seregno 3, Pico 0.

Cppa Italia B, 5^G.: Scandianese - Amatori PS 3-2; Pico Mirandola - Correggio 3-4; Riposava: Amatori MO.

Classifica: Scandianese punti 12, Correggio 9, Pico Mirandola, Amatori MO ed Amatori PS 3.

r.c.