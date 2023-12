Hockey coppa Italia di A2. Cgc, aggancio fatto. Sabato il derby verità

Nella settima giornata della coppa Italia di A2 vincono in casa Cgc Viareggio (contro il Sarzana) e Pumas (contro il Forte). Riposava la Rotellistica Camaiore che è stata raggiunta in testa alla classifica dal Cgc (con una partita in più). Senza storia il netto successo (15-3) della formazione di Raffaele Biancucci, che archivia la sfida con la formazione ligure, fanalino di coda, nella prima frazione, conclusa con un eloquente 9-1. A metà del primo tempo il punteggio era già di 4-1 e il divario si è via via allargato con i bianconeri che hanno dato l’impressione di non voler forzare più di tanto e di badare soprattutto a perfezionare i meccanismi di gioco. In rete Muglia (5 centri che lo portano a quota 21, con una media di 3 a partita), D’Anna (4), Raffaelli (3), Gemignani (2) e Rosi. Di Tognacca (2) e Angeletti le reti della squadra di Festa.

Più combattuto, ma ugualmente netto il successo (4-0) della Pumas su un Forte dei Marmi che ha tenuto testa ai viareggini. Sulla prestazione della squadra di Molina hanno influito negativamente gli errori sui tiri piazzati (4 su 4 non trasformati) che avrebbero potuto modificare il corso della gara. La Pumas, che si conferma terza forza del girone, passa con Carrieri su tiro diretto, raddoppia con Elia Cardella e cala il tris con Cardelli. Nella ripresa il 4-0 arriva grazie a Marchetti che sfrutta una superiorità numerica. Se il passaggio alla final four nel gruppo C si deciderà sabato 16 con la sfida Camaiore-Cgc, il Roller Matera ha già vinto il gruppo D. G.A.