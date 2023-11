Hockey coppa Italia serie A2. Camaiore e Cgc volano. E Orlandi vuole di più

Prosegue in coppa Italia il cammino di Rotellistica e Cgc ai primi due posti in attesa dello scontro diretto del 16 dicembre; entrambe vittoriose in casa, nettamente (6-1) il Cgc sul Forte di misura (3-2) il Camaiore sulla Pumas. Cgc in silenzio stampa in ottemperanza alla decisione della nuova Lega di cui il sodalizio viareggino fa parte. A parlare è l’allenatore della capolista, Alberto Orlandi: "Non mi è piaciuta la prova della mia squadra, forse è stata la peggiore fra quelle giocate finora. L’unica cosa positiva è stata il risultato e che il migliore della Pumas è stato il portiere Mechini. Sul 3-1 ha salvato diverse occasioni. Nel finale è stato invece il nostro portiere a fare la differenza. Comunque se il migliore degli avversari è il portiere, significa che qualche occasione l’abbiamo creata. Adesso abbiamo una settimana di riposo poi la partita con il Forte; vincendo quella, nel ritorno con il Cgc anche perdendo con due reti di scarto saremmo qualificati".

Negli altri gironi nessuna squadra a punteggio pieno: Modena 12; Scandiano e Correggio 9; Novara 7; Seregno 4 (A). R.Bassano 12; Thiene, Breganze 10; Montecchio 4; Sandrigo 3 (B). Camaiore 18; Cgc 15; Pumas 6; Forte 3; Sarzana 0 (C). Matera 18; Follonica 12; Castiglione 9; Salerno 6; Prato 0 (D).

G.A.