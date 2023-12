Hockey. Due sconfitte a testa alta per Bondeno al debutto

E’ stato un sabato all’insegna del grande hockey quello appena passato. Al PalaBonini di Bondeno sono scese in campo le sei migliori formazioni italiane, con i padroni di casa messi subito alla prova del fuoco.

Nel match di apertura i ragazzi di mister Pritoni hanno affrontato i pluricampioni dell’HC Bra in un match bello e divertente. Per il Bondeno non bastano la doppietta di Muzzioli e i gol di Succi, Calzolari e Valencia, con quest’ultimo che bagna col gol l’esordio nel campionato indoor italiano: 7-5 il risultato finale per i piemontesi, che si confermano veramente squadra ottima.

Buona la prestazione dei matildei, con Alessandro Calzolari in forte crescita.

Nel secondo match di giornata i ragazzi di mister Pritoni hanno affrontato l’HP Valchisone, in un match stupendo, ricco di capovolgimenti di fronte e di emozioni. Dopo il triplo vantaggio degli ospiti, sono Muzzioli e Succi a caricarsi sulle spalle l’intera squadra, ben assistiti da Simone Calzolari, autore di un’ottima gara.

La tripletta di Muzzioli e la doppietta di Succi non bastano però per portare a casa i primi punti. Il match si conclude sul 6-5 per gli ospiti.

L’HC Bondeno chiude così a 0 punti il primo concentramento, ma con la consapevolezza di aver giocato due ottime gare, contro formazioni di altissimo livello.