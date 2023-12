Hockey Empoli al secondo turno di Coppa Italia. Battuti prima Bomporto Modena e poi Ferrara

Doppio successo a Ferrara e qualificazione al 2° turno di Coppa Italia di Serie C in tasca per l’Hockey Empoli. Nel girone C i biancazzurri empolesi hanno battuto prima il Bomporto Modena e poi i padroni di casa del Ferrara. Ma andiamo con ordine. Contro il Bomporto è successo tutto nella ripresa con i Flying Donkeys che, dopo essere passati in vantaggio con Giorgetti si sono visti ribaltare il risultato dai modenesi, salvo poi pareggiare con Michi e segnare il definitivo 3-2 a 3 minuti dalla fine con Simonelli su assist di Cecchi. Nella finale per il passaggio del turno, quindi, i ’ciuchi volanti’ si sono trovati di fronte Ferrara, vittorioso 3-2 dopo un over time contro Forlì. Stavolta non c’è stata partita fin dal 1° tempo, chiuso sul 4-0 da Empoli grazie ai gol di Cecchi, Viti, Simonelli e Matteo Carboncini. Nella ripresa solo parziale rimonta di Ferrara, che si ferma sul 2-4. Ora, per il 2° turno del prossimo 14 gennaio i Flying Donkeys se la vedranno in semifinale contro il King Messina e in caso di vittoria sfideranno chi prevarrà tra Riccione e Civitavecchia per un posto nella finalissima della competizione.