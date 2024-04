Hockey femminile. Scomed scivola al terzo posto

Scivola al terzo posto, pur non giocando, la Scomed Bomporto femminile, in base ai risultati maturati nell’ultimo raggruppamento disputato dal torneo femminile di hockey inline giocato nel weekend: Vicenza, che pure doveva disputare tre incontri in due giorni, ha sfruttato la possibilità di giocare contro le ultime della classe, raggranellando quei sei punti utili a sorpassare le bomportesi, che comunque si qualificano con pieno merito ai playoff per lo scudetto.

Inline Serie C, rec.: 12^G.: Viareggio – Imola 2-3 DTS. Classifica: Riccione punti 36, Scomed 25, Ferrara 23, Forlì e Empoli 21, Imola 6, Parma (*) e Viareggio (*) 3. Inline femminile: classifica finale: Civitavecchia punti 40, Diavoli Vicenza 29, Scomed Bomporto 28, Quanta MI 20, Torre Pellice 11, Ferrara 7. Le prime quattro alla Final Four per lo scudetto. (*) = un asterisco ogni partita in meno.

r.c.