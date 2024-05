Hockey. Final Eight firmata Pico. Under 12, super Scomed

Maggio molto intenso per l’hockey modenese, sia su Pista, che Inline: nelle otto ruote tradizionali, la Pico Mirandola, dopo aver centrato la qualificazione alle finali nazionali di Serie B, per il secondo anno consecutivo ha ottenuto anche l’organizzazione del girone Nord della Final Eight, che quindi si giocherà al PalaSimoncelli di Mirandola il 18 e 19 maggio prossimi, con la partecipazione, oltre alla Pico, anche di Amatori Vercelli, Trissino ’A’ già affrontato nella finalissima di Coppa Italia, e della vincente dello spareggio nazionale a cui prenderanno parte Valdagno, Pordenone, Amatori Lodi e Correggio. Nell’Inline si è disputata la fase interregionale dei campionati Giovanili, e gli Scomed Bomporto (in foto) hanno centrato una bellissima qualificazione alla Final Four nella categoria Under 12, con un doppio successo contro i Warriors Ferrara: la squadra allenata da Davide Astolfi e William Prandini, e composta da Samarananayke Dishini, Bignami Mattia, Lumia Susanna, Andreoli Nicolò, Vergari Francesco, Carrano Demyan, Amodio Jacopo, Brontesi Johnny, Martucci Alessio, Chirico Mattia, Bignami Stefano, Andreoli Pietro, e Bianchini Andrea, nel prossimo week end disputerà la Final Four a Civitavecchia affrontando in semifinale il fortissimo Asiago. Niente da fare invece per le categorie Under 14, ed Under 16, eliminate rispettivamente da Cittadella e Fox Legnaro. Beffa per le ragazze della squadra femminile, che nella semifinale d’andata dei playoff scudetto femminili hanno perso 4-5 all’Over Time, dopo essere state avanti fino a 40 secondi dalla sirena: ora si giocherà il ritorno sabato 18 a Vicenza, con eventuale bella domenica 19 in casa di vittoria gialloblù.

Riccardo Cavazzoni