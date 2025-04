Hockey: Follonica supera CGC Viareggio 6-5 in una partita spettacolare

CGC VIAREGGIO

5

FOLLONICA

6

CGC VIAREGGIO: Gomez, Cinquini, Rosi, D’Anna, Lombardi, Muglia, Mura. All. Cupisti.

FOLLONICA: Mugnaini, Montigel, Pagnini M., Banini D., Banini F., Bracali, Franchi, Pagnini F.. All. Silva.

Arbitri: Fronte e Moresco.

Marcatori: 17’ pt Banini D., 21’ pt Mura, 23’ pt Franchi, 24’ pt Banini D.; 1’ st Montigel, 6’ st Rosi, 10’ st Mura, 10’ st Banini F., 21’ st Mura, 23’ st Franchi, 24’ st Lombardi.

VIAREGGIO – È finita tra gli applausi del pubblico, nonostante la sconfitta per 6-5. Viareggio-Follonica è stato uno spot per l’hockey. Due portieri bravissimi, la tripletta di Mura, rigori e tiri diretti falliti e poi quattro legni colpiti. Insomma spettacolo. Bastano 8 secondi a Montigel per impegnare Gomez, sfida che si ripete al 2’ prima che salga in cattedra Mugnaini che respinge su Rosi, su Lombardi e su D’Anna il tutto in 4’. Poi è la volta di D’Anna, di Lombardi, di Francesco Banini con i portieri sempre pronti. Al 7’ Cinquini coglie il palo, poi ci provano Davide Banini, Lombardi, Muglia ancora Davide Banini,Francesco Banini, Cinquini, Muglia. Insomma siamo al 15’ ancora sullo 0-0 e pare impossibile. A sbloccarla ci pensa Davide Banini, ma siccome tutto è frenetico Mura infila l’1-1 con un potente diagonale. Partita stappata ed ora le reti fioccano. Montigel imbuca per Franchi per il 2-1. A 44’’ dalla fine Mura sfiora il 2-2, i giocatori del Cgc esitano e quelli del Follonica ripartono per il 3-1 di Davide Banini. Appena 17’’ dall’inizio della ripresa e Montigel trova il 4-1. Rosi accorcia in azione personale, poi dopo il palo di Cinquini e la traversa di Francesco Banini, arriva la triangolazione Mura-Muglia-Mura per il 4-3. Neanche il tempo di gioire che Francesco Banini fa 5-3, ma Rosi accorcia di nuovo. Nel finale Cinquini fallisce il rigore del 5-5, stessa cosa fa Davide Banini ma Franchi trova comunque il 6-4. A 1’ dalla fine Lombardi accorcia su tiro diretto, allora Cupisti ordina a Gomez di lasciare la pista per fare spazio al quinto uomo, ma il Cgc non sfonda.

Sergio Iacopetti