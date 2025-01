Hockey giovanile. Giovanissimi in campo a Bondeno

Domenica scorsa è andata in scena, al PalaBonini di Bondeno, la tappa indoor del circuito promozionale del nord est. L’HC Bondeno ha schierato le formazioni Under 12, Under 10 e ben due squadre di Under 8, con tanti nuovi piccoli atleti in campo. Ottimi i risultati, con il primo posto ottenuto dai ragazzi e ragazze Under 12 guidati da Ghisellini. I giovani di Carla Cotelli, con l’Under 10, hanno ottenuto uno splendido secondo posto, mentre le due squadre Under 8 di Gualandi si sono piazzate rispettivamente seconda e quarta. Ancora più importante dei risultati, è stato il divertimento e la spensieratezza che hanno accompagnato tutta la giornata, con visto bimbi e bimbe di tutto il nord est e tanti genitori in festa. Un quadro bellissimo.

Queste le squadre che hanno partecipato al torneo, oltre all’HC Bondeno: Riva del Garda (Under8/10/12), HT Bologna (Under8/10), Cus Padova (Under8/10), CSP San Giorgio (Under 10/12), Grantorto (Under12) e Città del Tricolore (Under12).

Un ringraziamento sincero va a tutti i volontari che hanno reso possibile questa manifestazione.