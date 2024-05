Hockey giovanile: le ragazze di Bondeno pareggiano a Cernusco

Domenica scorsa le atlete matildee hanno incrociato i bastoni con le coetanee dell’HP Milano, sul campo di Cernusco Sul

Naviglio. Dopo la prima frazione conclusa sull’1-1, nel secondo quarto di gara Isi Pazzi mette a segno la rete del vantaggio su azione. E’ Baraldini, in questo frangente, a rompere gli equilibri con ottime giocate. Nel terzo quarto, prima sale in cattedra Guagliumi, neutralizzando un tiro di rigore avversario, poi è ancora Isi Pazzi a segnare il gol del 3-1 per l’HC Bondeno.

L’ultimo quarto di gara vede purtroppo la rimonta delle padrone di casa, complici stanchezza e caldo che hanno fermato sul più bello le matildee: finisce 3-3.