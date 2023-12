Hockey, IhL

Una vittoria epica, vietata ai deboli di cuore. Dopo un emozionante pari nei tempi regolamentari e un’infinita serie di venti shootout, i Mastini Varese si sono imposti 6-5 sulla capolista Caldaro. Il big match della diciassettesima giornata della Regular Season di IhL non ha tradito le aspettative, regalando spettacolo agli oltre mille tifosi presenti sugli spalti di una Acinque Ice Arena completamente piena per l’occasione.

Nel primo parziale i Mastini creano più occasioni ma vengono puniti dalla rete di Cappuccio. Varese non si perde d’animo e ribalta la situazione nel secondo tempo grazie ai sigilli di Bertin e Tilaro. Gli uomini di coach Czarnecki non fanno in tempo a godersi il vantaggio che arriva subito il pareggio tirolese. A due minuti dal 40’, però Varese piazza la zampata del 3-2 firmato Naslund. Nel terzo parziale le due squadre regalano un’emozione dopo l’altra. La capolista in sette minuti ribalta ancora la sfida con la doppietta di uno scatenato Virtala. E tra il 48’ e il 50’ succede di tutto: Tilaro infila il disco del 4-4, il Caldaro torna subito in vantaggio ma quaranta secondi dopo Pietroniro fissa il risultato sul 5-5. Nei successivi dieci minuti finali e nei cinque di supplementari il punteggio rimane invariato grazie ai miracoli del portiere giallonero.

La giusta conclusione non può essere che la serie di rigori: Caldaro va avanti con Virtala, ma Varese pareggia al quarto shootout grazie a Schina. Per il resto solo errori. Si va ad oltranza: il gol di Pietroniro e la parata di Perla su Oberrauch regalano una straordinaria vittoria a Varese mandando in visibilio i tifosi di casa. I Mastini rimangono secondi, ad 8 punti da Caldaro, ma dimostrano di poter essere considerati nuovamente tra i più seri candidati al titolo. E sabato per Varese c’è un altro scontro diretto contro Pergine.

Proprio Pergine nel weekend si è sbarazzata di Como con un netto 6-1 (gol della bandiera di Terzago) in casa dei lariani. I biancoblù, dopo due vittorie consecutive, si sono dovuti arrendere ai più quotati avversari rimanendo così al settimo posto. Sabato Como sfiderà l’Appiano quarto in classifica.

Alessandro Stella