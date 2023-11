Hockey, IhL Divison I. Devils Milano ancora a zero vittorie. Domenica il derby con Chiavenna

Non si vede la luce in fondo al tunnel per l’HC Milano Devils. Nella prima giornata di ritorno dell’Ihl Division I (ex Serie C di hockey su ghiaccio) i rossoneri sono incappati nell’ottava sconfitta stagionale su otto partite disputate da inizio stagione. I ragazzi di coach Tomo Hafner, dopo aver disputato un buon primo tempo, hanno ceduto di schianto nel secondo parziale e si sono arresi per 1-4 (gol rossonero firmato Belloni) al PalaSesto di Sesto San Giovanni contro i più quotati avversari tirolesi dell’AHC Vinschgau Eisfix.

"Abbiamo iniziato molto bene, poi ci siamo fatti prendere dalla paura di vincere, commettendo alcuni errori individuali", ha commentato a fine gara il tecnico dei meneghini. Per ora i numeri di questa fase 1 della “regular season” sono impietosi per i Devils: ultimo posto in classifica a 0 punti, peggior attacco con solo 11 gol siglati e peggior difesa con ben 50 reti subite. Tra le principali cause di questo inizio negativo c’è quella legata alle continue assenze e agli infortuni, che costringono i milanesi ad affrontare quasi tutte le partite con un roster limitato e poco adatto a sostenere i ritmi di gioco imposti da avversari già di base più attrezzati.

È però doveroso ricordare che l’HC Milano Devils è una società nata solamente quest’estate dall’unione di altre due squadre - i Diavoli Sesto e gli Old Boys Milano - e con finalità precise. I sestesi, dopo aver curato per anni solamente il settore giovanile, hanno deciso di fare un salto di qualità creando un Senior Team e trovando un alleato negli Old Boys. I milanesi infatti, dopo la chiusura ad inizio anno dell’Agorà - l’unico palaghiaccio esistente a Milano - si erano ritrovati senza casa e con questo sodalizio hanno ottenuto un nuovo luogo dove giocare, pur dovendosi trasferire a Sesto. In ogni caso gli attuali Milano Devils sono composti per la maggior parte da ragazzi sotto i 25 anni, diversi dei quali ancora minorenni. Lo scopo principale della società, considerando anche che nell’IhL Division I non esistono retrocessioni, è quindi quello di utilizzare il Senior Team per far crescere i giovani e più in generale per far riaccendere la passione per questo sport nell’area metropolitana di Milano.

Per quanto riguarda il prosieguo del campionato i Devils domenica alle 18.45 affronteranno, fuori casa, il derby lombardo contro l’HC Chiavenna . I verdeblù nell’ultima giornata hanno superato 4-1 il Cadore e hanno allungato a tre il numero di vittorie consecutive che li ha portati al quarto posto in classifica. Da quando a fine ottobre è stato richiamato in panchina coach Pavel Kavcic, i verdeblù hanno sempre vinto. All’andata Chiavenna travolse Milano per 15-1: una disfatta che i rossoneri dovranno provare a vendicare.

Alessandro Stella