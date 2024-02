Hockey, il colpo a tudela. Deinite squalificato, starà fuori sei mesi

È pesante la mano del giudice aportivo dell’hockey Pista con Davide Deinite, giocatore del Scandiano, reo di aver mandato all’ospedale, con un taglio in testa, cinque punti di sutura, ed un "trauma cranico non commotivo", l’attaccante della Symbol Amatori Modena Gabriel Tudela, ad un minuto dalla fine della gara di A2 di sabato scorso. "Squalifica di sei mesi e ammenda di 500 euro a Deinite per condotta antisportiva e violenta e segnatamente per aver con il proprio bastone, colpito il capo del giocatore della società Amatori Tudela Guerrero Gabriel Ignacio che cadeva a terra". Del resto il fallo era sembrato subito stupido, ma non intenzionale, un gesto di reazione andato oltre. Per Deinite il campionato sarebbe così già finito a meno che su reclamo, non venga tolta la "condotta antisportiva e violenta".