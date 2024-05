Hockey, il pratese Stefano Zampoli eletto miglior portiere dei playoff

Prato, 17 maggio 2024 - Era già stato nominato miglior portiere della “regular season” della Serie A1 2023/24 di hockey su pista, per un verdetto emesso dalla Fisr. E al termine delle fasi preliminari dei playoff, un nuovo sondaggio lanciato fra gli appassionati e gli addetti ai lavori lo ha di nuovo eletto numero uno fra i numeri uno. C'è ancora Stefano Zampoli nel “quintetto ideale”, adesso che gli spareggi sono entrati nella fase culminante. E non potrebbe essere altrimenti, visto il suo contributo decisivo nel far sì che l'Hockey Trissino approdasse alle finali-Scudetto. L'atleta di Prato e i compagni di squadra si giocheranno il tricolore con il Forte dei Marmi, al termine di una serie di scontri diretti che si annunciano impegnativi ed entusiasmanti. “Gara 1” è prevista per il prossimo 25 maggio nella cittadina veneta, mentre “gara 2” si terrà in Versilia il 28 maggio successivo al pari di “gara 3” (programmata per il 1 giugno). Sono state calendarizzate inoltre anche “gara 4” (il 4 giugno, a Trissino) e “gara 5”, che probabilmente sarà quella decisiva (l'8 giugno prossimo al Forte). Il venticinquenne di Prato sta insomma confermando in toto la crescita tecnica che i più accorti immaginavano già oltre un lustro fa, quando debuttava non ancora maggiorenne con l’HP Maliseti. I successivi quattro anni al Monza gli hanno permesso di abituarsi alla Serie A1, prima di trasferirsi in Veneto e vincere tutto. Senza dimenticare nemmeno l'impegno in Nazionale, visto che da ormai un biennio è entrato stabilmente nel giro azzurro: ha partecipato ai Mondiali del 2022 e alla "Golden Cup". E per quanto la scaramanzia abbia il suo peso nel mondo dello sport, Zampoli non ha mai nascosto il sogno a breve termine: è reduce da due stagioni e mezza praticamente perfette, visto che dal 2021, ha vinto due scudetti, una Champions League, una Intercontinental Cup, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. E da campione in carica uscente, adesso vuole quello che per lui sarebbe il terzo Scudetto consecutivo.

G.F.