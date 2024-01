Hockey. Il Roller Club Monza superstar in Europa: "Ora la salvezza diretta in campionato»

L’Hockey Roller Club Monza TeamService Car archivia una serata magica, conclusa con il successo per 6 a 3 sulla pista del Noia Freixenet. Un’impresa da ricordare, perché il quintetto catalano nel campionato spagnolo ha finora archiviato una battuta d’arresto in 15 incontri. L’Hrcm si era già preso la sfida d’andata, vinta 3-2. Il doppio successo permette al quintetto monzese di qualificarsi per i quarti di finale della Coppa Wse. Un traguardo tagliato da altre tre formazioni tricolori: il Why Sport Valdagno, il Consorzio Maremmano Cave Follonica e il Gamma Innovation Sarzana. Nei quarti la truppa allenata da Tommaso Colamaria si troverà di fronte Sarzana, avversario tradizionalmente scomodo. Si incomincia nella cittadina ligure sabato 17 febbraio, incontro di ritorno fissato al PalaBiassono sabato 16 marzo. Gli altri incontri dei quarti sono Valdagno-Igualada (Spagna), Follonica-Murches (Portogallo), e Voltregà (Spagna)-Braga (Portogallo). Già sabato, Monza tornerà al PalaBiassono (ore 20.45) per sfidare il Sandrigo: in palio punti pesanti nella rincorsa alla salvezza diretta. Missione possibile. Anche perché la tifoseria di casa ha dato un’altra dimostrazione di fedeltà: una cinquantina di sostenitori dei Lobos e dei Bagaj, infatti, ha accompagnato l’Hrcm nella trasferta a Sant Sadurní d’Anoia. "L’impresa – sottolinea il dirigente Franco Girardelli – l’hanno fatta i giocatori in pista. Ma anche i nostri tifosi sono stati meravigliosi. Nemmeno nei tempi d’oro dell’hockey ho visto un così grande attaccamento".

Gianni Gresio