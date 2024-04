Hockey. Il Roller deve sfatare la maledizione del 7

Proibito azzardare un pronostico per le due restanti sfide della stagione regolare. Perché in questa annata l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar si è superato nello smentire qualsiasi previsione, sia in bene sia in male. Nel primo caso, il riferimento è all’eliminazione in Coppa Wse del Noia, un galeone spagnolo che avrebbe dovuto schiantare il vascello biancorossazzurro.

Una tra le diverse sorprese negative, è stata invece la sconfitta casalinga con il Giovinazzo. "Questa - ammette il dirigente Franco Girardelli - resta una squadra imprevedibile". Qualche certezza, in ogni caso, c’è. La formazione allenata da Tommaso Colamaria dovrà disputare i playout, in programma dal 20 aprile al 25 maggio. Dovrà giocarsi la salvezza con Breganze e Giovinazzo. Da questo triangolare dovrà uscire la formazione che si unirà al Vercelli, ritiratosi e metà campionato. Prima però, l’Hrcm dovrà archiviare la stagione regolare. La truppa monzese cercherà di approfittarne per interrompere una serie negativa fatta da 7 sconfitte consecutive. Il primo tentativo, comunque, è da brividi. Perché sabato alle 20.45 al PalaForte l’avversario sarà il Centro Porsche Firenze Versilia Forte dei Marmi, primo in classifica.