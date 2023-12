Hockey in line. Coppa Italia e femminile, Ferrara in campo

Una domenica intensa per il Ferrara Hockey, tra la Coppa Italia maschile in casa e la prima storica partita di serie A della formazione femminile. Oggi nel girone che si giocherà al Pala Burani a partire dalle 11 saranno di scena Ferrara contro Forlì e Empoli contro Bomporto, con partite alternate. Le due vincenti si affronteranno successivamente in finale, per giocarsi il posto che consentirà di proseguire l’avventura di Coppa Italia nel turno successivo. Il sorteggio non è stato clemente con il Ferrara Hockey, visto che dalle urne è uscito un lanciatissimo Forlì che fino ad ora ha solo vinto nel campionato di Serie C. L’altra partita in programma, sarà contro Empoli e poi il Bomporto che appare sulla carta in equilibrio ed è difficile esprimere un pronostico. Sempre oggi dalle 10.30, infatti, avrà inizio il campionato femminile di hockey, che dopo il turno di Coppa Italia prevede una replica in quel di Bomporto (Modena), dove si affronteranno Ferrara, Bomporto e Civitavecchia. Questa volta l’unica differenza sta che la vittoria darà punti in classifica e non una qualificazione a una fase finale di un torneo.