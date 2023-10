Hockey in line di Serie C. Oggi il debutto per i Flying Donkeys

Tornano a scivolare i pattini e a incrociarsi i bastoni in pista. Oggi alle 16 al Pala Aramini prenderà infatti il via la nuova stagione di Hockey in line di Serie C. In questa prima giornata del girone C i Flying Donkeys empolesi ospiteranno i Corsari Riccione. Le altre partecipanti al raggruppamento sono Bomporto Modena, Ferrara, Imola, Parma, Viareggio e Forlì.

La formula del campionato prevede gare di andata e ritorno con le prime due classificate che si qualificheranno poi alla final-eight per la promozione in B. L’obiettivo della formazione di coach Carboncini è proprio quello di centrare per il terzo anno consecutivo l’accesso alla seconda fase.