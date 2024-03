Hockey in Line. Doppio appuntamento per Ferrara domenica. Ragazze a Milano, maschi sul campo di casa

Il Ferrara Hockey scende in pista su due fronti. Domenica 17 marzo le squadre senior estensi dell’hockey in linea scenderanno in campo per disputare un nuovo turno nei rispettivi campionati. Le ragazze del Ferrara hockey saranno protagoniste nel turno del campionato di serie A in trasferta a Milano per incontrare la squadra di casa in un doppio incontro insidioso, s’inizia alle 12 e seconda gara alle 15. Impegno per le ragazze estensi non proibitivo se si guarda la classifica, ma sicuramente non sarà neppure una passeggiata. L’occasione per il Ferrara Hockey è ghiotta per tentare di ridurre il divario con l’ultimo posto in classifica utile per disputare i play-off. Attualmente nella classifica di serie A la formazione femminile estense è quinta con tre punti conquistati. La formazione maschile, invece, sarà impegnata nel campionato di serie C hockey in linea ed ospiteranno al pattinodromo ‘Giorgio Burani’ alle 16.30 il fanalino di coda dei Gufi Parma, ancora a zero punti e senza vittorie.

"La formazione maschile dovrà affrontare – spiega Giuseppe Strada, direttore tecnico del Ferrara Hockey – l’impegno con il Parma come un buon allenamento per prepararsi alle prossime tre partite decisive, che ci chiariranno le vere ambizioni dei blu/arancio". Attualmente la classifica di serie C vede Ferrara al quarto posto con 17 punti, preceduti nell’ordine dalla capolista Riccione 27, poi seconda Bomporto 19 e terza Forlì 18. Mario Tosatti