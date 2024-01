Hockey in Line. Doppio ko in serie A per le ferraresi

Una trasferta con una doppia sconfitta per Ferrara Hockey. Nella terza giornata del campionato di serie A Hockey in linea femminile, la formazione estense ha giocato due gare al pattinodromo ‘Quanta Sport Village’ di Milano. Il Ferrara Hockey, nell’ordine ha affrontato le padrone di casa del HC Milano e successivamente contro il Civitavecchia, attuale capolista del campionato. Contro Milano finisce 2-0 per i lombardi, a seguire la seconda partita di giornata è stata contro il Civitavecchia. Nel primo tempo dominio della formazione laziale, all’intervallo sul 3-1. Al ritorno in pista la partita vede il controllo della formazione laziale, con il Ferrara Hockey che fatica a trovare la finalizzazione offensiva. Al 14’ della ripresa arriva anche la quarta rete del Civitavecchia con Gloria Padovano. Il risultato non cambia ed al suono della sirena è 4-1.

Mario Tosatti