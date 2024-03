Hockey in Line

In serie C Ferrara a valanga su Parma, mentre il femminile torna da Milano con due sconfitte. Questo il bilancio delle due formazioni del Ferrara Hockey scese in campo domenica pomeriggio. Nel campionato di serie A, le ragazze estensi hanno perso contro le padrone di casa dell’HC Milano. Nella prima partita con il punteggio netto di 5-1. L’unica rete della ‘bandiera’, messa a segno dalla formazione di Ferrara, è stata nella ripresa sul 5-0, grazie alla conclusione vincente di Camilla Riva. La successiva partita, sempre contro l’HC Milano, non è cambiata ed arrivata una seconda sconfitta con il risultato di 3-0, quindi nulla ha potuto la formazione delle ragazze estensi contro le padrone di casa. Una classifica di serie A femminile del campionato di hockey in linea che appare sempre più definita nella parte alta, capolista Civitavecchia, in coda Ferrara Hockey è stata raggiunta a tre punti dal Torre Pellice. Nel prossimo turno domenica 24 marzo dalle 11 altre due partite per la formazione femminile al pattinodromo ‘Giorgio Burani’, dove si assisterà un testa coda. Nella prima affronterà proprio la prima in classifica il Civitavecchia ed a seguire contro il Torre Pellice. Nella decima giornata del campionato di serie C, invece, la formazione maschile al pattinodromo ‘Giorgio Burani’ segna quindici reti contro le due realizzate dall’ultima in classifica i Gufi Parma. Una partita a senso unico. Nel primo tempo sono nove le reti realizzate di cui quattro sono di Raffaele Zabbari, tre di Giacomo Bolognesi, una a testa per Luca Guandalini e Lorenzo Perdita. Il secondo tempo non cambia il copione, arriva altre sei reti e vanno a segno per i ferraresi ancora due volte Raffaele Zabbari, poi due doppiette con Lorenzo Perdita e Flavio Lanza. Una vittoria che fa salire al terzo posto il Ferrara Hockey a 20 punti, preceduti da Forlì 21 e la capolista Riccione 30. Le prossime tre partite saranno decisive, che chiariranno le vere ambizioni dei blu e arancio di Ferrara. La prima è in programma domenica 7 aprile a Empoli.

Mario Tosatti