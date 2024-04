Hockey in Line. Ferrara Hockey ne rifila otto a Forlì

Il Ferrara Hockey ne fa otto al Forlì e sale al terzo posto. Vittoria netta per gli estensi nel turno giocato domenica pomeriggio al pattinodromo ‘G. Burani’ valido per il campionato di serie C hockey in linea. Un primo tempo dominato dal Ferrara Hockey, realizzando cinque reti in serie che annichilisce i romagnoli. Le reti sono state messe a segno rispettivamente da Raffaele Zabbari, Diego Pasti, Lorenzo Loss, Luca Guandalini e Giacomo Bolognesi, solo nel finale arriva la rete del Forlì chiudendo la prima frazione sul 5-1 per i ferraresi. Nella seconda frazione di gioco non cambia l’inerzia della gara.

Il Ferrara Hockey continua con la sua superiorità e va a segno altre tre volte. Le reti in serie di Raffaele Zabbari, Jacopo Fabbri e chiude Lorenzo Loss, fissando così il risultato finale sull’8-1 per i padroni di casa.