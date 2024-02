Hockey in Line. Ferrara in cerca di riscatto domenica con Bomporto

Il Ferrara Hockey alla ricerca di riscatto per provare la risalita. Domenica alle 15, la squadra estense ospiterà il Bomporto, formazione seconda in classifica. Una gara valida per la prima giornata di ritorno del campionato di serie C di hockey in linea. Ferrara dovrà riscattare la brutta prova dell’andata, quando i modenesi si imposero con un netto 6-0. Reduci da due sconfitte consecutive, i ferraresi avranno il compito di ottenere un risultato positivo, anche perché lontani dalle posizioni che contano per qualificarsi alla fase successiva. "Per questo motivo – spiega il dt Giuseppe Strada – non possono e non devono più commettere errori per recuperare punti su tutte le altre concorrenti. Non sarà facile, ma la nostra formazione è determinata a provarci a partire dalla partita con il Bomporto".

Mario Tosatti