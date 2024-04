Hockey in Line: Ferrara in trasferta a Vicenza. Impegno in salita domani alle 17

Le ragazze del Ferrara Hockey attese da una delicata trasferta in terra veneta. Nella decima giornata valida per il campionato di serie A hockey in linea, le ferraresi saranno impegnate domenica 28 aprile a Vicenza alle 17 al Pala ‘Ferrarin’ contro le padrone di casa. Una partita che appare in salita per il Ferrara Hockey, che dovrà cercare di conquistare punti oltre una buona prestazione per risalire in campionato. Nel dettaglio, infatti, la classifica attualmente vede la formazione estense femminile all’ultimo posto ferma a 7 punti, sopravanzata anche dal Torre Pellice, che si trova a 8 punti. In testa al campionato di serie A si conferma il Civitavecchia con 35 punti, formazione che appare non avere rivali. Le ragazze del Ferrara Hockey, quindi, dovranno dimostrare una reazione per concludere al meglio la prima storica partecipazione alla massima serie. Una prima stagione che ha comunque dimostrato un gruppo che sta crescendo sotto il profilo tecnico, una formazione consolidata di atlete che potranno essere l’ossatura anche per la prossima stagione.

Mario Tosatti